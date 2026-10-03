Irlande : ça a totalement dégénéré avant le match contre Israël !

La conférence de presse de l’Irlande avant son match face à Israël, prévu ce dimanche en Ligue des nations, a été particulièrement tendue. Et pour cause. Un journaliste israélien a interpellé le sélectionneur Heimir Hallgrímsson au sujet d’une accusation visant un joueur irlandais, qui aurait insulté des membres de la sélection israélienne. Une question qui a fait dégénérer la suite du point presse. En effet, un responsable de la Fédération irlandaise est intervenu pour contester ces accusations et tenter de reprendre le micro, provoquant un échange tendu dans la salle.

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Face à la montée des tensions, la conférence a finalement été interrompue avant de reprendre dans un autre lieu, avec uniquement des journalistes irlandais présents. Cet épisode intervient dans un contexte déjà très chargé autour de cette double confrontation entre les deux sélections, marquée par de fortes tensions politiques et plusieurs incidents lors du premier match, remporté 3-0 par l’Irlande.