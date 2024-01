PSG : fin du feuilleton Moscardo

C’est la fin d’un feuilleton qui commençait à en agacer plus d’un. Après plusieurs semaines de tractations entre le PSG et Corinthians, une solution a été trouvée comme l’indique Le Parisien. Le joueur, indisponible pour 3 mois, disputera la deuxième partie de saison dans son club, les Corinthians. Il rejoindra la capitale l’été prochain, et démarrera l’exercice 2024/2025 avec l’équipe de Luis Enrique. C’est, aux yeux de la direction parisienne, la meilleure solution pour que le joueur revienne bien et en forme après sa blessure.

Les deux parties doivent encore conclure un accord sur les modalités de la transaction, dans la mesure où les Parisiens souhaitent payer ces 20 millions d’euros en plusieurs fois. Il faut aussi s’entendre sur un plan médical et légal au sujet de l’opération du joueur, et notamment savoir s’il sera opéré au Qatar en tant que joueur du PSG ou du club brésilien. Mais les deux parties semblent aller main dans la main dans cette histoire.