Manchester City et le Bayern vous rapportent gros !

Retour de la Ligue des Champions et des choses sérieuses en ce début de semaine sur les pelouses européennes avec les quarts de finale de la compétition aux grandes oreilles. Dans le cadre de la rencontre aller, Manchester City ouvre les portes de son Etihad Stadium, ce mardi soir, au Bayern Munich pour un gros duel européen qui sent bon la poudre.

Une finale avant la lettre et le match le plus attendu de ces 1/4 de finale entre une équipe de Manchester City emmené par son serial buteur Erling Haaland et une formation bavaroise qui va vivre son premier gros test depuis l’arrivée au club de Thomas Tuchel en lieu et place de Julian Nagelsmann.

Et pour cette grande affiche de Ligue des Champions, voici une offre à ne pas rater, puisque le site de paris sportifs Parions Sport en Ligne vous propose un bonus de bienvenue de 90€ en freebets en misant jusqu'à 90€, que votre pari soit perdant ou gagnant, ainsi que 10€ sans dépôt avec le code FM10. Parmi les différents paris proposés par Parions Sport, voici trois cotes* intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

Victoire de Man City 2-1, 3-1, 4-1 contre le Bayern : cote à 3,65**

Avec un nouvel entraîneur à sa tête, le Bayern Munich est encore en rodage pour trouver des automatismes à l’approche de la fin de saison. La défaite semble être la finalité logique de cette première manche des quarts contre Manchester City. Mais avec la philosophie offensive prônée par Thomas Tuchel, marquer un but est une vraie possibilité. Quant aux Citizens, ils ont activé le mode rouleur compresseur offensif depuis un petit moment avec sept buts inscrits contre Leipzig en huitièmes, six buts face à Burnley en Cup et quatre buts en championnat contre Liverpool grâce à une attaque de feu emmené par Erling Haaland. Une victoire 2-1, 3-1, 4-1 contre le Bayern est un coup à tenter.

Plus de 3,5 buts marqués durant le match City Bayern : cote à 2,30

Haaland, Mahrez, Silva, De Bruyne d’un côté. Coman, Müller, Mané de l’autre. Beaucoup d’éléments offensifs efficaces et réalistes devant le but. Voilà ce qui devrait promettre beaucoup de buts avec deux si belles attaques sur le papier. Quand on connaît l’animation offensive de ces deux troupes, il y a moyen de réaliser un joli coup en misant sur plusieurs buts inscrits en cumulé dans la rencontre.

Un Erling Haaland buteur : cote à 1,65

Qui d’autre ? Avec 42 buts inscrits cette saison, toutes compétitions confondues, le Norvégien est l’homme en forme de Manchester City. Un but de Haaland dans une rencontre aussi importante sonne comme une évidence. Surtout que ce dernier se loupe très rarement en C1 quand il s’agit de faire trembler les filets. A seulement 22 ans, il a déjà marqué 33 buts dans sa carrière en Ligue des Champions, dont dix pour sa première campagne avec les Citizens.

