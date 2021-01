adidas lance la nouvelle Predator Freak déjà portée par Paul Pogba

Pour les nostalgiques, la Predator est automatiquement liée à Zinedine Zidane ou encore David Beckham. Cette chaussure en cuir noir avec des bandes blanches et rouges mais aussi ornée de picots à l'avant faisant penser aux écailles d'un crocodile n'est désormais plus qu'un souvenir du passé. La Predator version 2021 affiche un nouveau look mais surtout des technologies plus sophistiquées.

Le diable au corps

Modernité oblige, le revêtement en cuir a depuis cédé sa place à un matériau synthétique ultra fin qui colle à la peau telle une chaussette. Les picots qui étaient intégrés directement au cuir auparavant ont, quant à eux, été remplacés par de multiples écailles en caoutchouc jaune fluo qui s'étalent désormais sur toute la largeur de l'empeigne, y compris sur la languette sans lacets. Cette technologie, nommée « Demonskin » a été calibrée à l'aide d'un algorithme informatique qui a permis une disposition précise des écailles en 3D à des points clés de contact du ballon sur la chaussure.

C'est suite aux retours des joueurs évoluant avec la paire comme Paul Pogba ou David Alaba que l'équipe de création des produits d'adidas a étendu la surface de ce revêtement d'écailles, les positionnant de manière à optimiser le toucher de balle. Ces multiples écailles en 3D donnent aussi un look punk à cette Predator, dont la coupe haute du talon ne passe pas non plus inaperçue.

Plus de contrôle et un look radical

La coupe originale du talon a une utilité selon les designers de la paire puisqu'elle permettrait une plus grande amplitude de mouvements du pied tout en s’adaptant mieux aux différentes formes de pieds, tout en permettant une plus grande amplitude de mouvements. La semelle extérieure a été divisée en deux composants ultra légers pour réduire le poids de la chaussure et accentuer la liberté de mouvements.

« Le maître-mot de la Predator, c'est le contrôle. Ce que l'on a fait, c'est de repartir de la même base que la Predator Mutator, sortie l'année dernière à la même période, est d'en faire une chaussure au design encore plus marquante et radicale tout en y apportant des nouveautés. Parmi elles, on retrouve donc le "Demonskin" avec une amélioration de la surface de contrôle à 360° et la semelle extérieure scindée en deux parties », nous a expliqué Arthur Markowski, Senior Product Manager chez adidas football.

Quand on lui a signalé que cette nouvelle version restait tout de même très proche de la précédente sortie en 2020, Arthur Markowski nous répond : «En réalité, c'est une évolution de la précédente paire sortie 12 mois auparavant. La changer complètement n'était pas une chose que désirait les joueurs parce qu'ils s'étaient habitué à leur paire. Donc notre objectif a juste été de la rendre encore meilleure en partant sur les mêmes bases qui visiblement ont plu aux joueurs.»

Concernant le choix du coloris jaune/bleu/blanc au lieu du traditionnel noir/rouge/blanc, il s'agit pour adidas de surprendre son public même si Arthur Markowski nous a suggérait que le coloris iconique de la paire devrait aussi voir le jour prochainement.

Les chaussures de foot en cuir ont encore un avenir chez adidas

Comme la majorité des chaussures de foot du marché, la Predator a évolué avec son temps, tant esthétiquement que technologiquement. Même si l'on peut regretter la disparition des chaussures avec le traditionnel cuir de kangourou pourtant si efficace, robuste et confortable, il semblerait qu'elles aient encore un avenir chez adidas. « Concernant les chaussures en cuir de kangourou, il se pourrait que l'on vous surprenne dans quelques jours », nous a prévenu Arthur Markowski.

En attendant d'avoir des nouvelles de cette future paire en cuir, l'adidas Predator Freak est déjà disponible dans toutes les boutiques adidas et chez de nombreux distributeurs au prix de 280 euros, pour la version haut de gamme. À noter que des gants de gardien Predator Freak ont aussi été lancés.

Photos : @marou96