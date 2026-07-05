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Coupe du Monde 2026 : des supporters mexicains ont réveillé l’Angleterre avec feux d’artifice et orchestre

Par Valentin Feuillette
1 min.
Mexique @Maxppp
Mexique Angleterre
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Des dizaines de supporters mexicains se sont rassemblés dans la nuit de samedi à dimanche devant l’hôtel de l’équipe d’Angleterre à Mexico, quelques heures avant le huitième de finale de la Coupe du Monde 2026 entre les deux sélections. Munis de tambours, trompettes, mégaphones et klaxons, ils ont également tiré des feux d’artifice afin de perturber le repos des joueurs anglais avant la rencontre prévue au stade Azteca.

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Malgré cette démonstration bruyante, le dispositif de sécurité déployé autour de l’hôtel a empêché les supporters d’approcher l’entrée de l’établissement. Selon des responsables de la délégation anglaise, l’incident aurait eu peu d’impact sur la préparation de l’équipe. Une action similaire avait déjà visé l’Équateur quelques jours plus tôt, poussant les autorités à renforcer les mesures de sécurité autour des sélections en compétition.

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