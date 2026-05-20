PSG : Dembélé et Hakimi toujours absents à l’entraînement

À dix jours de la finale de Ligue des Champions face à Arsenal, le PSG retient son souffle pour Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi. Respectivement blessés au mollet et à la cuisse, l’attaquant et le latéral droit espèrent pouvoir tenir leur place à Budapest.

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Sauf surprise, le Marocain devrait pouvoir en être et postule même dans le onze de départ. Pour le Ballon d’Or, l’heure est également à l’optimisme mais il convient de rester vigilant, son passif médical étant assez lourd. Les deux joueurs étaient en tout cas absents lors de l’entraînement collectif du jour, à l’occasion du media day.