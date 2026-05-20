Ligue des Champions
PSG : Dembélé et Hakimi toujours absents à l’entraînement
1 min.
@Maxppp
À dix jours de la finale de Ligue des Champions face à Arsenal, le PSG retient son souffle pour Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi. Respectivement blessés au mollet et à la cuisse, l’attaquant et le latéral droit espèrent pouvoir tenir leur place à Budapest.
La suite après cette publicité
Valentin Feuillette @VFeuillette75 – 17:14
Et c’est parti pour l’entraînement du Paris Saint-Germain à dix jours de la finale de la Ligue des Champions contre Arsenal.Voir sur X
Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé ne sont pas présent.
@footmercato
Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé ne sont pas présent.
@footmercato
Sauf surprise, le Marocain devrait pouvoir en être et postule même dans le onze de départ. Pour le Ballon d’Or, l’heure est également à l’optimisme mais il convient de rester vigilant, son passif médical étant assez lourd. Les deux joueurs étaient en tout cas absents lors de l’entraînement collectif du jour, à l’occasion du media day.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
« S’il y a un projet où j’ai besoin de revenir dans le football, et que Nasser a besoin de moi…» : la sortie forte de Medhi Benatia sur le PSG
Explorer