«Mangez du porc» : un président d’un club espagnol poursuit ses joueurs musulmans avec du jambon

Le président du CD Colonia Moscardó, Javi Poves, a provoqué un nouveau tollé après la diffusion d’une vidéo où on le voit courir derrière plusieurs joueurs musulmans de son équipe en brandissant un jambon ibérique et en leur criant : « Mangez du jambon ! ». La scène, filmée pour promouvoir un tirage au sort organisé lors du prochain match au stade Estadio Román Valero, est largement dénoncée sur les réseaux sociaux et par des observateurs du football espagnol, qui y voient une nouvelle provocation islamophobe et une humiliation visant des joueurs dont la religion interdit la consommation de porc.

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Déjà connu pour ses polémiques, Poves, ancien footballeur devenu dirigeant et adepte revendiqué de théories complotistes, est sous le coup d’une suspension de deux ans infligée par la Fédération espagnole après plusieurs incidents, dont des menaces envers des arbitres et une altercation avec des joueurs adverses lors d’un match contre le Rayo Majadahonda. Cette nouvelle séquence, survenue dans un contexte déjà tendu après des incidents racistes visant les musulmans, lors d’un match international à RCDE Stadium entre l’Espagne et l’Egypte, ravive les critiques sur la tolérance de comportements discriminatoires dans le football espagnol.