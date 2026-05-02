Le PSG ne pense plus qu’au Bayern Munich !

C’est toujours une situation difficile et délicate à gérer. Entre deux demi-finales de Ligue des champions, le PSG devait donc penser à la Ligue 1 et se concentrer sur sa course au titre. Car pour une fois, le suspense reste entier concernant le titre de Champion de France. Et cela veut donc dire que Luis Enrique ne peut pas vraiment faire tourner son effectif, ou du moins il doit accepter de perdre des plumes en championnat. Ce samedi, c’est ce qu’il a accepté en faisant tourner pleinement son onze face à Lorient.

La suite après cette publicité

À l’exception de Pacho et Désiré Doué, tous les autres titulaires parisiens n’étaient pas présents face au Bayern Munich quelques jours plus tôt (5-4). Un choix qui n’a pas été payant pour le coach espagnol puisque son équipe a été accrochée par les Merlus (2-2) et peut donc voir Lens revenir à 4 points avec toujours une confrontation directe prévue en fin de saison. Mais après le match, les têtes ont évidemment rapidement basculé sur le choc face au Bayern Munich. Le club allemand a aussi fait grandement tourner ce week-end et a été accroché par la lanterne rouge Heidenheim (3-3). Sauf que les Bavarois ont eux déjà validé leur titre de champion d’Allemagne.

La suite après cette publicité

Les têtes sont tournées vers Munich !

En conférence de presse, interrogé sur le fait de switcher directement vers le choc de C1, Luis Enrique a expliqué qu’il n’allait évidemment pas avoir de repos ce week-end. « Au repos ? Non. Les entraîneurs ne se reposent jamais. Tout le temps, on pense au prochain match, aux difficultés qu’on va avoir, comment sont les joueurs. Au repos, non. Je suis fatigué après les matchs, de la tension qu’il y a, comme d’habitude, comme tous les entraîneurs. Et demain, ce sera le moment de tourner la page vers le Bayern Munich », a-t-il lancé. Du côté des joueurs, le tout jeune Dro Fernandez n’a pas échappé aux questions sur le sujet en zone mixte.

L’ancien milieu du FC Barcelone a hâte de ce choc. « Ce sera un match très dur, on sait à quel point le Bayern est un sérieux rival. Mais j’ai pleinement confiance en mon équipe. La motivation est au maximum, on est qu’à un pas de jouer une finale de Ligue des champions. Je pense que l’équipe est en forme et on va aller pour gagner. C’est vrai que les matches entre deux affiches de Ligue des champions comme aujourd’hui sont particuliers. Mais on est une grande équipe et on va profiter du temps pour récupérer avant le prochain match. » La contre-performance du jour n’est déjà plus dans les têtes et l’objectif est donc de se tourner déjà pleinement sur le match le plus important de la saison. Rendez-vous mercredi prochain !