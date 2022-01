PSG : l'Olympiakos lorgne Bandiougou Fadiga

Jeune prodige du centre de formation parisien, Bandiougou Fadiga, pourrait quitter le PSG d'ici la fin du mercato. Passer du statut de joueur de complément à celui de mascotte de l'effectif professionnel la saison dernière, le milieu de 20 ans avait su tirer parti de ses apparitions en championnat au PSG (6 apparitions) puis à Brest (6 apparitions) dans le cadre d'un prêt de six mois.

Cette saison avec Mauricio Pochettino, celui qui a été découvert au FC Issy-les-Moulineaux, n'a pas eu la chance de disputer la moindre minute en championnat. Plusieurs équipes françaises et étrangères se sont récemment positionnées pour tenter d'attirer le jeune parisien. Mais, de sources proches de l'Olympiakos, c'est le club grec qui pousse le plus ces dernières heures pour s'emparer du milieu polyvalent qui sera libre de tout contrat en juin prochain et que le PSG souhaitait prolonger. Affaire à suivre.