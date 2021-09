Jack Grealish évoque la pression liée à son transfert à Manchester City

La suite après cette publicité

Lors de ce mercato estival, Manchester City a fait sauter la banque ! 117 millions d'euros, c'est bel et bien le montant déboursé par les dirigeants mancuniens pour finaliser le transfert record de Jack Grealish (25 ans), arrivé en provenance d'Aston Villa. Un montant astronomique qui donne le tournis et ajoute forcément un peu plus de pression sur les épaules de l'attaquant international anglais (12 sélections). Auteur de débuts plutôt réussis avec déjà un but marqué sous les couleurs des Skyblues, le natif de Birmingham n'est pourtant pas pleinement satisfait de ses première prestations. Dans une interview accordée à ITV Sport, le joueur de 25 ans s'est d'ailleurs exprimé sur la pression relative à un tel transfert. Acceptant de relever le défi et se laissant encore une importante marge de progression, il veut notamment s'inspirer d'un de ses coéquipiers, en la personne de Kevin de Bruyne.

«J'ai déjà eu des matchs à City où je suis sorti et où je me suis dit que j'aurais pu changer davantage ce match. C'est pourquoi ils ont payé cette somme d'argent pour moi. C'est ce que ferait un joueur comme Kevin De Bruyne. C'est ce qu'il fait, il change les matchs et les fait basculer. J'ai déjà eu des matchs - la finale du Community Shield contre Leicester et le premier match de la saison contre les Spurs - où j'ai senti que j'aurais pu faire ça. (...) De nos jours, surtout dans le football, vous regardez les joueurs dans mon type de position et vous savez que vous n'allez pas atteindre votre sommet avant des années. Par exemple, vous regardez Kevin De Bruyne, qui a 30 ans, et il vient de signer un nouveau contrat à City et il est probablement au sommet de sa carrière maintenant. C'est probablement le meilleur qu'il ait jamais joué ces deux dernières années. J'ai 25 ans, il me reste trois, quatre, cinq ans avant d'atteindre son âge et j'ai encore tellement à apprendre dans le jeu et à m'améliorer, et je sens que je le ferai dans les prochaines années, sans aucun doute.»