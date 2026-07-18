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Coupe du Monde

Équipe de France : les mots de David Trezeguet sur Didier Deschamps

Par Jordan Pardon
1 min.

Champion du monde 1998 et champion d’Europe 2000, David Trezeguet a fréquenté Didier Deschamps aux premières loges. Aujourd’hui, l’ancien international tricolore n’a que de l’admiration pour le travail accompli par son ex-coéquipier à la tête de l’équipe de France. Présent à un tournoi des légendes organisé par la FIFA à New-York avant la finale de Coupe du Monde entre l’Argentine et l’Espagne, Trezeguet a dit tout le bien qu’il pensait de DD.

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«Je pense que depuis qu’il est en équipe de France, Didier a montré toutes ses qualités. Même s’il voulait à tout prix gagner cette Coupe du Monde, on sait que le foot va très vite. Mais il a fait quelque chose d’exceptionnel avec la France. Il reste un match même si c’est la troisième place. Il voudra à tout prix gagner», a confié le septième meilleur buteur de l’Histoire des Bleus (34 buts) lors de l’évènement.

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