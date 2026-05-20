Manchester City : Pep Guardiola félicite Arsenal
Manchester City n’aura pas réalisé l’exploit. En effet, le match nul hier soir contre Bournemouth (1-1) a suffi à Arsenal pour remporter la Premier League. Les hommes de Pep Guardiola auront bataillé durant cette deuxième partie de saison, mais ce sont bien les Gunners qui ont triomphé. Par ailleurs, à la fin de la rencontre, le technicien des Skyblues était en conférence de presse et évoquait notamment son avenir. Puis, il a été très bienveillant envers ses rivaux, soulignant la performance des Londoniens.
« Au nom de tout Manchester City et de mon équipe, félicitations à Arsenal, à Mikel Arteta, à son staff technique, au personnel d’encadrement, à tous les joueurs et aux supporters pour cette Premier League. Ils le méritent », a-t-il indiqué devant les journalistes. Si le Catalan est sur le départ depuis quelques jours, nul doute qu’il file ailleurs cet été… avec quelques regrets.
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