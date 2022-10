Équipe de France : le contre la montre est lancé !

La suite après cette publicité

Une première deadline. D'ici demain, Didier Deschamps devra avoir soumis à la FIFA une pré-liste de 55 joueurs, au sein de laquelle il piochera ses 23 à 26 joueurs (maximum autorisé) sélectionnés pour disputer la Coupe du Monde au Qatar. Puis il révélera le 9 novembre sur TF1 sa liste, 5 jours avant la date limite autorisée par l'instance mondiale. On rentre donc dans le vif du sujet et les dernières nouvelles ne sont pas bonnes.

Mike Maignan a rechuté à l'entraînement avec l'AC Milan et les perspectives de disputer le Mondial s'amenuisent pour le portier de 27 ans, qui semblait destiné à être la doublure d'Hugo Lloris pendant cette compétition. Cela pourrait profiter à Steve Mandanda, qui composerait avec Lloris et Areola le même trio de gardiens qu'en 2018 pour le sacre en Russie. Maignan n'était pas la seule mauvaise nouvelle de la semaine, puisque le forfait de N'Golo Kanté est désormais acquis. Un vrai coup dur pour Didier Deschamps, même s'il avait appris à composer sans le milieu de Chelsea ces derniers mois.

Des incertitudes et des places à prendre

L'incertitude règne pour de nombreux joueurs à seulement un mois du début de la compétition (le premier match de l'équipe de France aura lieu le 22 novembre contre l'Australie). On pense bien évidemment à Paul Pogba, qui a repris l'entraînement avec la Juventus Turin et qui espère rejouer avec les Bianconeri avant la coupure, condition sine qua non exposée par Deschamps. Le sélectionneur attendra aussi de voir quand et comment Presnel Kimpembe reprendra la compétition avec le PSG après plusieurs semaines d'absence, tout comme Lucas Hernandez, qui n'a plus joué avec le Bayern Munich depuis le 13 septembre dernier. Thomas Lemar, qui n'était plus en odeur de sainteté mais qui revenait fort avec l'Atlético de Madrid, s'est blessé et sera indisponible 3 semaines. Corentin Tolisso, revenu à l'OL pour se donner les chances de participer au Mondial, a surtout démontré que sa fragilité physique le poursuivait encore... D'autres blessés au long cours ont peut-être perdu toute chance d'espérer une sélection pour le Mondial, comme Wesley Fofana.

D'un autre point de vue, on peut considérer que certains éléments indisponibles pendant plusieurs semaines avant la Coupe du Monde auront de fait plus de fraîcheur que ceux qui auront enchaîné un maximum de rencontres. Le terrible enchaînement des matches depuis la fin de la dernière trêve internationale, à raison d'un match tous les trois jours pour les clubs qualifiés dans les compétitions européennes, sollicite grandement les organismes de nos internationaux. Deschamps devra prier pour que les trois prochaines semaines n'amènent pas de mauvaises nouvelles concernant Benzema, Mbappé, Griezmann, Tchouameni, Varane ou d'autres éléments incontournables.

Il faudra aussi bientôt trancher sur deux types de problématiques : les postes où il y a du choix (latéral gauche par exemple, entre Digne et Ferland Mendy) et ceux où il en manque (latéral droit, milieu de terrain). Les trois prochaines semaines pourraient être décisives pour ceux qui peuvent gratter un ticket (Guendouzi, Y. Fofana, Camavinga au milieu, Diaby, Ben Yedder, Thuram, Kolo Muani en attaque). Si Deschamps a déjà une quinzaine de noms en tête pour composer sa liste, il reste une petite dizaine de places à prendre.