PSG - Brest : les compos sont tombées !

Simple formalité, ou exploit retentissant au Parc des Princes ? Le PSG accueille Brest ce soir en playoff retour de la Ligue des champions. Après une victoire sans contestation possible à l’aller (3-0), les Parisiens doivent valider leur billet pour les 8es ce soir et semblent trop forts pour les vaillants bretons. À moins que les Ti-Zef aient un dernier tour de magie dans leur chapeau ?

Pour cette affiche, Luis Enrique donne sa chance à Kvaratskhelia, associé à Dembélé et Barcola devant. Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz forment le milieu devant la défense habituelle. Brest fait tourner : Ajorque est laissé sur le banc et cède sa place en pointe à Mama Baldé. Pereira Lage sera présent côté droit, Sima à gauche, autour du milieu Lees-Melou - Faivre.

Les compositions

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Nuno Mendes - Ruiz, Vitinha, Joao Neves - Dembélé, Kvaratskhelia, Barcola

Brest : Coudert - Zogbé, Fernandes, Chardonnet (cap.), Coulibaly, Haïdara - Pereira Lage, Lees-Melou, Faivre, Sima - Baldé