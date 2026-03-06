PFC : Antoine Kombouaré entretient le doute sur son avenir

Combien de temps va durer la mission d’Antoine Kombouaré à la tête du Paris FC ? Lui-même ne le sait pas encore alors que son contrat se termine en juin prochain avec l’actuel 14e de Ligue 1. Il est là pour jouer les pompiers de service et permettre au club parisien d’aller chercher son maintien, lui qui n’est pas un promu comme les autres. Sur les ondes de RMC, le technicien a confirmé que sa mission était initialement courte mais que le futur réserve parfois bien des surprises. Il donne rendez-vous à la fin de la saison.

«C’est un projet basé sur les jeunes, la formation, des jeunes entraîneurs… Aujourd’hui, ce choix a été fait. Moi je n’ai rien demandé, mais une fois que je suis là je suis très content de faire le job. J’ai arrêté de faire des plans sur la comète. Tout le monde parle du futur, mais mon futur va jusqu’à la fin de la saison et puis après on verra bien. Aujourd’hui, j’ai fait ce choix parce que c’est un jeune club en construction et très ambitieux. C’est excitant», explique-t-il.