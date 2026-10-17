AC Milan : la conférence de presse de Ruben Amorim est annulée

L’AC Milan a décidé de faire l’impasse sur la traditionnelle conférence de presse d’avant-match de Ruben Amorim, à la veille de la réception de l’Atalanta à San Siro, dimanche à 18h. De retour d’Autriche après sa victoire à Salzbourg en Ligue Europa, le club lombard souhaite se concentrer sur la préparation de cette rencontre importante en Serie A, après son match nul contre Sassuolo. Le technicien portugais retrouvera ses joueurs ce samedi pour l’unique séance d’entraînement avant d’affronter les hommes de Maurizio Sarri.

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Cette décision pourrait également être reconduite la semaine prochaine, selon PianetaMilan relayé par plusieurs médias italiens. Les Rossoneri se déplaceront en Angleterre pour y affronter Bournemouth en Ligue Europa, avant de rentrer à Milan le lendemain. Ils n’auront alors qu’une seule journée pour préparer leur déplacement à Udine. Dans un calendrier particulièrement chargé, le staff milanais entend donc privilégier la récupération physique, la gestion des ressources et le travail sur le terrain plutôt que les obligations médiatiques.