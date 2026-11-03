Frosinone : terrible nouvelle pour la révélation Antonio Raimondo

Le Frosinone a annoncé une mauvaise nouvelle concernant Antonio Raimondo. Touché lors de la victoire face au Torino (2-0), samedi, l’attaquant de 22 ans a passé des examens médicaux ce dimanche. Le verdict a révélé une lésion multiligamentaire contusive et distorsive de la cheville gauche. Le club ciociaro a précisé dans son communiqué que le joueur avait déjà entamé son protocole de rééducation.

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Un coup dur pour le Frosinone, qui devrait être privé de son avant-centre pendant environ un mois et demi. Auteur d’un excellent début de saison, Raimondo avait inscrit 8 buts en 10 journées de Serie A. Une absence importante pour la formation italienne, qui devra se passer de l’un de ses principaux atouts offensifs dans les prochaines semaines.