L’OL veut prolonger deux tauliers défensifs

Depuis le début de saison, l’OL alterne entre le bon et le moins bon. Pour autant, quelques joueurs ont eu le mérite d’être toujours aussi performant sur le terrain malgré les performances instables de leur équipe. Outre Rayan Cherki et Corentin Tolisso qui répondent présents depuis le début de saison, Clinton Mata et Nicolas Tagliafico sont sûrement les deux défenseurs lyonnais les plus satisfaisants depuis plusieurs semaines. Alors que l’Angolais est brillant depuis son arrivée à l’été 2023, l’Argentin réalise sûrement sa meilleure saison avec les Gones.

Dès lors, le board lyonnais voudrait forcément blinder les deux joueurs qui contribuent grandement à sa solidité défensive. Selon nos confrères d’Olympique-et-Lyonnais, des discussions auraient déjà entamé avec Mata, dont le contrat expire en 2026. Pour le champion du monde Tagliafico, rien n’a encore été avancé alors que l’ancien de l’Ajax livrait récemment qu’il ne se sentait pas à l’aise à Lyon en raison des incivilités qui y régneraient. Pour rappel, le numéro 3 lyonnais est en fin de contrat dans cinq mois.