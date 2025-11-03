Menu Rechercher
CdF : Évreux éliminé par forfait et condamné à une amende de… 60 €

La Ligue de Normandie s’est prononcée, ce lundi, sur l’abandon d’Évreux à la mi-temps de son match contre l’ASPTT Caen, le 25 octobre dernier, lors du 6e tour de la Coupe de France. Pour rappel, le club normand avait déclaré forfait à la mi-temps de son match après quatre buts encaissés, deux exclusions de joueurs et celle de l’entraîneur en 45 minutes en plus des incidents qui avaient eu lieu en tribunes.

Pour cela, la Ligue de Normandie a condamné le club d’Évreux (Régional 1) à une amende de… 60 €. Le procès-verbal annonce que « la commission n’a traité que les aspects liés à l’urgence de prendre une décision sportive pour permettre le déroulement normal ultérieur de la compétition et que la commission régionale de discipline aura toute latitude d’assortir ces décisions réglementaires d’un volet disciplinaire ».

