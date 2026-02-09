Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue 1

OM : le dégoût de Himad Abdelli après la gifle reçue par le PSG

Par Valentin Feuillette
1 min.
Himad Abdelli @Maxppp
PSG 5-0 Marseille

Lors de ce Classique de la 21e journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille au Parc des Princes, Himad Abdelli a fait ses débuts sous le maillot marseillais. Entré en jeu en seconde période, la recrue hivernale a ainsi connu sa première apparition avec l’OM dans un contexte forcément particulier, au cœur d’une rencontre largement dominée par le PSG (5-0). Un baptême du feu pour le milieu de terrain, lancé par Roberto De Zerbi dans un match déjà compliqué pour les Phocéens.

La suite après cette publicité

« Ça a été très compliqué. Il faut se remettre au boulot au plus vite, la fin de saison arrive. On a des objectifs, on va tout faire pour les atteindre. Je ne sais pas comment on peut autant passer à travers. Je n’ai pas les mots. Ce match est du passé, il faut travailler et garder la tête haute. On va tout faire pour y arriver. On a beaucoup parlé cette semaine, on sait ce que le coach pense. À nous de nous mettre au boulot. Paris n’a pas été trop fort, c’est nous qui n’avons pas été assez bons. Dans ces conditions, le score est lourd. Je suis arrivé, il n’y a pas longtemps, mais j’ai vu un groupe de qualité. Quand tu portes ce blason, il faut avoir la tête haute et rendre fier tout le monde. Je demande aux supporters de ne pas lâcher. On va essayer de tout donner », a-t-il déclaré. L’heure est arrivée de vite rebondir.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Himad Abdelli

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Himad Abdelli Himad Abdelli
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier