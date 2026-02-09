OM : le dégoût de Himad Abdelli après la gifle reçue par le PSG

Lors de ce Classique de la 21e journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille au Parc des Princes, Himad Abdelli a fait ses débuts sous le maillot marseillais. Entré en jeu en seconde période, la recrue hivernale a ainsi connu sa première apparition avec l’OM dans un contexte forcément particulier, au cœur d’une rencontre largement dominée par le PSG (5-0). Un baptême du feu pour le milieu de terrain, lancé par Roberto De Zerbi dans un match déjà compliqué pour les Phocéens.

La suite après cette publicité

« Ça a été très compliqué. Il faut se remettre au boulot au plus vite, la fin de saison arrive. On a des objectifs, on va tout faire pour les atteindre. Je ne sais pas comment on peut autant passer à travers. Je n’ai pas les mots. Ce match est du passé, il faut travailler et garder la tête haute. On va tout faire pour y arriver. On a beaucoup parlé cette semaine, on sait ce que le coach pense. À nous de nous mettre au boulot. Paris n’a pas été trop fort, c’est nous qui n’avons pas été assez bons. Dans ces conditions, le score est lourd. Je suis arrivé, il n’y a pas longtemps, mais j’ai vu un groupe de qualité. Quand tu portes ce blason, il faut avoir la tête haute et rendre fier tout le monde. Je demande aux supporters de ne pas lâcher. On va essayer de tout donner », a-t-il déclaré. L’heure est arrivée de vite rebondir.