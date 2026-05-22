Saison galère, finale perdue…Nice tremble avant les barrages face à Saint-Etienne

Ce n’est pas une saison, c’est un naufrage. L’OGC Nice, qui avait terminé quatrième de Ligue 1 l’an dernier, a plongé tout au long de cet exercice 2025-2026 sans jamais vraiment trouver la surface. Après un début de saison calamiteux avec le départ de Franck Haise en fin d’année et un incident grave avec des supporters au retour de Lorient, l’arrivée de Claude Puel n’a pas suffi à redresser la barre. À la 33e journée, une défaite cruelle à Auxerre (2-1) a fait basculer les Aiglons en position de barragiste. Et la dernière journée n’a rien arrangé : tenu en échec à domicile par Metz, dernier de Ligue 1 (0-0), Nice a officiellement hérité de la 16e place synonyme de barrage.

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Pour ne rien arranger, au coup de sifflet final, des supporters de la tribune Populaire Sud ont envahi le terrain, provoquant des violences. La LFP a répondu sèchement : deux matchs à huis clos total à l’Allianz Riviera. Un désastre sportif doublé d’un désastre d’image. Malgré ce contexte brûlant sur la French Riviera, les Niçois avaient quand même rendez-vous au Stade de France ce vendredi. Avant les barrages face à l’ASSE (aller le mardi 26 mai, retour le vendredi 29 mai), il y avait d’abord cette finale de Coupe de France ce vendredi soir contre Lens. Pour ce faire, Claude Puel a décidé d’aligner son équipe type. Nice a bien essayé, montré de l’orgueil, mais Lens l’a emporté 3-1, avec des buts de Thauvin, Édouard et Sima. Les Sang et Or ont fait respecter la hiérarchie malgré des Aiglons accrocheurs et loin d’être mauvais ce soir.

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Le discours poignant de Dante

Après le match, Dante a pris la parole au micro de France 2. Très émotif, le capitaine brésilien, qui prendra sa retraite à l’issue de la saison, a expliqué qu’il allait se battre jusqu’au bout : «on a cherché la victoire jusqu’au bout. C’est le point positif après une victoire, il faut la gagner. On avait à cœur de le gagner pour le club, les supporters, les salariés. J’ai très mal. Je n’arrive pas à trouver les mots. On avait un esprit d’équipe qu’il faudra avoir pour les deux prochains matches, capitaux. Il faudra y aller avec courage pour les supporters. Il faut laisser ce club en Ligue 1, là où on l’a trouvé. Nice c’est mon club, il y a des supporters qui voyagent en bus et qui n’ont pas les moyens de venir. C’était ma dernière finale, je voulais partir en laissant ce cadeau. En tout cas, ils peuvent être surs que chaque jour, on a tout donné, il faut qu’ils restent avec nous. On espère vraiment se maintenir pour le club et pour tout le monde. Ça me ferait très mal si je pars en retraite et que je laisse le club en Ligue 2… c’est inimaginable.»

Arrivé en milieu de saison pour sauver la saison azuréenne, Claude Puel a tenu un discours similaire au micro de beIN Sports : «on fait un bon match. Jusqu’au but encaissé, on a la maîtrise mais il nous fait mal. On a eu des situations pour scorer mais ils ont su être cliniques. On n’a pas à rougir de notre prestation.» Désormais, les regards du Gym sont tournés vers Saint-Etienne. Après avoir eu l’occasion de remporter un titre ce vendredi, Nice va donc devoir se battre pour survivre en Ligue 1 dans la semaine qui arrive.