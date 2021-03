Christophe Galtier croit aux chances du PSG face au Bayern Munich

Ce vendredi midi le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions n'a pas été forcément clément avec le Paris Saint-Germain. Le champion de France défiera en effet le Bayern Munich pour la revanche de la finale qui s'était disputée à Lisbonne en août dernier. Interrogé sur le sort du club parisien en conférence de presse, l'entraîneur du LOSC Christophe Galtier pense que l'exploit reste possible pour le Paris SG mais à une seule condition.

La suite après cette publicité

« On croise les doigts mais c'est dur. Je suis supporter du football français et supporter du PSG en Ligue des champions. Ils ont tiré un gros morceau mais si Paris peut avoir l'intégralité de son effectif lors de ces matches-là, s'ils peuvent le préparer comme ils le veulent (il sourit)... Je crois que leur premier match c'est juste après nous (PSG-Lille comptant pour la 31e journée de L1 a lieu le 3 avril). C'est un gros tirage, le Bayern c'est très fort. En ce moment en Europe, il y a le Bayern et il y a City. Mais si le PSG n'est pas victime de l'absence de joueurs majeurs, il peut rivaliser et faire l'exploit. Car éliminer le Bayern serait exploit, » a ainsi confié le coach lillois. Reste à savoir si le PSG parviendra à tirer son épingle du jeu face au tenant du titre...

« . »