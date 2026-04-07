Real Madrid - Bayern Munich : les compositions officielles

Ce mardi, place aux quarts de finale de la Ligue des Champions 2025/2026 avec un sacré choc entre le Real Madrid et le Bayern Munich. À domicile, les Merengues s’organisent dans un 4-4-2 avec Andriy Lunin qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen et Alvaro Carreras en défense. Thiago Pitarch et Aurélien Tchouaméni composent l’entrejeu avec Federico Valverde et Arda Güler dans les couloirs. En pointe, Kylian Mbappé est accompagné par Vinicius Junior.

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De leur côté, les Bavarois s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Manuel Neuer dans les cages derrière Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah et Josip Stanisic. Le milieu de terrain est assuré par Aleksandar Pavlovic et Joshua Kimmich. Devant, Harry Kane est soutenu par Michael Olise, Serge Gnabry et Luis Diaz.

Les compositions

Real Madrid :

Bayern Munich :

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