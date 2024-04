Barça-PSG : la réaction à chaud de Vitinha

Le Paris Saint-Germain a réussi un véritable exploit. Incapable de se qualifier après avoir perdu le match aller en phase à élimination en Ligue des Champions, le club de la capitale s’est imposé 4-1 sur la pelouse du FC Barcelone. Une victoire qui envoie les Rouge et Bleu en demi-finale. Buteur ce soir, Vitinha a forcément savouré.

La suite après cette publicité

« C’est une sensation incroyable, c’est difficile d’expliquer. J’ai rêvé de ça il y a longtemps, de marquer pour aider l’équipe, pour gagner. Il faut souligner le mérite que l’on a. On a beaucoup de mérite, c’est incroyable ce qu’on vient de faire. On est en demi, on est très heureux. Les supporters nous croient, mais à part eux, personne ne croit en nous. Il faut leur montrer ça. Même avec le but encaissé, on n’a pas lâché. Le coach nous a dit qu’on allait gagner le match. On est resté tranquille, on a cherché le but. Gagne ici 4-1, c’est incroyable. Je veux pas trop parler, mais il (Luis Enrique, ndlr) est incroyable, dans la tactique, dans la tête, dans la façon dont il nous parle, il nous fait croire que tout est de notre côté. Il a le mérite dans cet éliminatoire c’est un coach incroyable », a-t-il déclaré au micro de Canal+.