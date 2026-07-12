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Coupe du Monde 2026 : un homme mis en examen suite à la mort d’une adolescente après France-Maroc

Par Kevin Massampu
1 min.
Police Paris @Maxppp
France 2-0 Maroc
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Un conducteur âgé de 45 ans a été mis en examen pour homicide involontaire, après la mort d’une jeune fille de 17 ans, lors des festivités après la victoire de la France contre le Maroc (2-0), jeudi soir, en 1/4 de finale de la Coupe du Monde 2026, rapporte RMC Sport. La jeune adolescente est décédée après avoir été écrasée par un camion à bord duquel elle était montée. La victime se serait installée sur le plateau arrière du véhicule quand il était à l’arrêt. Elle en serait tombée lorsqu’il a démarré, « doucement selon des témoins », a déclaré l’adjoint au maire chargé de la culture, Jean Durieux, à l’AFP. Après l’enquête menée par le Commissariat de police de Maubeuge Agglomération (CPN), le conducteur du camion a été présenté à un juge d’instruction, samedi.

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Selon les informations collectées auprès du parquet d’Avesnes-sur-Helpe (Nord), le quadragénaire a été mis en examen pour homicide involontaire aggravé par deux circonstances : conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool dans l’air expiré de 0,25 à 0,40 milligramme par litre d’air et non-assistance à la victime. Une infraction pouvant être punie des peines principales maximum de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. Le mis en examen a depuis été placé en détention provisoire.

Pub. le - MAJ le
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