Amicaux : le PSG débutera contre Le Mans puis Chambly

Le PSG va lancer sa saison 2021-2022 par deux matchs amicaux disputés au Camp des Loges. Les hommes de Mauricio Pochettino accueilleront tout d'abord Le Mans (le 14 juillet) avant de recevoir Chambly (le 17 juillet). Le club de la capitale l'a annoncé ce lundi soir sur son site officiel.

La suite après cette publicité

Le Paris SG précise que ces deux parties seront à suivre sur sa chaîne TV payante. En attendant les signatures de Sergio Ramos, d'Achraf Hakimi ou encore de Gianluigi Donnarumma, les joueurs parisiens ont repris le chemin de l'entraînement ce lundi au centre d'entraînement des Rouge et Bleu.

🗓️📺⚽️



La saison 21-22 est lancée ! Le @PSG_inside débutera sa préparation par deux matches amicaux face à @LEMANSFC et @FCCOISE les 14 et 17 juillet prochain.



2⃣ rencontres que vous pourrez suivre en direct et en exclusivité sur #PSGtv Premium.