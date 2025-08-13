Barça : réunion extraordinaire sur le fair-play financier

Une réunion extraordinaire du Conseil d’Administration du FC Barcelone se tiendra ce mercredi 13 août, avec le fair-play financier comme principal point à l’ordre du jour, comme le rapporte le programme du média espagnol RAC1. Les discussions porteront sur les dépenses excessives des différentes sections du club lors de la saison 2024-2025, notamment celle de basket-ball, qui ont conduit à la demande d’une garantie financière de 7 millions d’euros aux dirigeants selon Mundo Deportivo.

Toutefois, certains membres du conseil se montrent réticents à approuver cette mesure, invoquant le contexte particulier de la saison électorale, qui augmente les risques pour ceux qui apporteraient leur capital. La réunion sera donc déterminante pour décider de l’encadrement financier des sections et des responsabilités des dirigeants, alors que le club cherche à entrer dans les clous du fair-play financier exigé par la Liga.