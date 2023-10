Chelsea veut déjà faire un joli cadeau à Mauricio Pochettino

La suite après cette publicité

C’est un début de saison compliqué que vit Chelsea, après avoir dépensé 460 millions d’euros cet été. Les Blues n’ont remporté qu’un seul match de championnat après six journées, et pointent à la quinzième place au classement de Premier League, en attente de leur duel du soir chez les voisins de Fulham. Une entame qui n’est logiquement pas à la hauteur des attentes des supporters ni de Todd Boehly, le patron américain des Blues.

Et comme l’explique la presse anglaise, la direction de Chelsea a déjà un plan pour redresser la barre. Sans surprise, Boehly va donc continuer d’investir en masse, et le Sun explique que les Blues sont à la recherche d’un prêt auprès des institutions américaines. L’état-major de Chelsea espère ainsi pouvoir obtenir 500 millions de livres - environ 576 millions d’euros - afin de renforcer l’équipe dès le mois de janvier.

Déjà deux belles pistes

Un montant conséquent qui devrait permettre à Mauricio Pochettino d’ajouter quelques pièces intéressantes à un effectif pourtant bien garni. Selon le média anglais et d’autres publications comme The Guardian, les efforts des Blues devraient se concentrer sur le secteur offensif. Il y a deux noms tout en haut de la shopping-list de Chelsea pour le mois de janvier : Victor Osimhen (Naples) et Ivan Toney (Brentford).

L’attaquant napolitain est en conflit avec son club, même si ces dernières heures, les choses se seraient un peu calmées. « Venir dans la ville de Naples en 2020 a été une décision merveilleuse pour moi. Les habitants de Naples m’ont montré tant d’amour et de gentillesse, et je ne permettrai à personne de se mettre entre nous. La passion du peuple napolitain alimente mon feu pour toujours jouer avec mon cœur et mon âme, et l’amour pour l’insigne est inébranlable, car je le porte avec fierté », a notamment lancé l’ancien du LOSC. Quant à l’attaquant britannique - actuellement suspendu après avoir parié sur du football - il devrait pouvoir rejouer en janvier et est dans le viseur de plusieurs cadors du championnat…