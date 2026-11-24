L’Équipe de France U17 est déjà sous pression au Qatar. Engagés depuis le 19 novembre dans la Coupe du Monde de leur catégorie, les Bleuets avaient pourtant débarqué avec de solides ambitions. Considérés comme l’une des sélections capables de jouer les premiers rôles, les hommes de José Alcocer bénéficient d’un vivier de talents particulièrement intéressant et espéraient profiter de cette compétition pour confirmer leur potentiel sur la scène internationale. Organisé presque intégralement au sein de l’Aspire Zone, à Al Rayyan, le tournoi réunit 48 nations dans un format élargi à 104 rencontres. Avec douze groupes de quatre équipes, la moindre contre-performance peut rapidement compliquer la suite du parcours. Et les Tricolores viennent justement d’en faire l’expérience. Pourtant, le début de compétition avait plutôt bien lancé les ambitions françaises.

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Opposés à Haïti lors de leur entrée en lice dans le groupe D, les Bleuets avaient réussi à décrocher une première victoire (3-1), prenant ainsi une option intéressante sur la qualification. De quoi aborder sereinement leur deuxième rendez-vous face à l’Arabie saoudite, dimanche, avec l’occasion de conforter leur position et de prendre les commandes de leur poule. Mais rien ne s’est passé comme prévu. Surpris par une sélection saoudienne particulièrement disciplinée et déterminée, les Français se sont inclinés sur la plus petite des marges (0-1). Une défaite aussi inattendue que préoccupante, qui les fait reculer à la troisième place du groupe. « Mon sentiment est que l’Arabie saoudite mérite sa victoire. Ils ont été courageux, déterminés, organisés et disciplinés. Ils n’ont rien lâché contrairement à nous, on croyait pouvoir y arriver en faisant moins d’efforts. Malheureusement, on s’est désorganisé et l’Arabie saoudite mérite sa victoire », a expliqué José Alcocer. Désormais, tous les regards sont tournés vers le dernier match de poule face à l’Uruguay, programmé mercredi 25 novembre à 14h30. Une rencontre qui s’annonce déjà capitale pour la suite de leur aventure mondiale.

Une possible élimination qui ferait tache

Le règlement de cette Coupe du Monde U17 offre toutefois une marge de manœuvre aux Tricolores. Avec le nouveau format à 48 équipes, les deux premiers de chacun des douze groupes sont directement qualifiés pour les seizièmes de finale. Les huit meilleurs troisièmes décrochent aussi leur billet pour la phase à élimination directe. Un dispositif qui permet donc à la France de conserver plusieurs possibilités de qualification, même en cas de résultat défavorable face à l’Uruguay. Avec trois points déjà au compteur, les Bleuets disposent d’une première base intéressante pour espérer figurer parmi les huit meilleurs troisièmes. Mais il faudra surveiller les résultats des autres groupes et, surtout, éviter de laisser filer une nouvelle occasion de se rassurer. Un match nul pourrait suffire selon les résultats et les différences de buts, tandis qu’une défaite placerait les Français dans une situation particulièrement inconfortable. Les hommes de José Alcocer n’ont plus vraiment le droit à l’erreur.

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«Dominer n’est pas gagner. Lorsqu’on veut gagner des matchs, on doit marquer des buts. Il faut être efficace dans les deux surfaces. On ne l’a pas été et c’est ce qui fait la différence. Ce troisième match sera décisif pour deux ou trois équipes, on a relancé le groupe», a déclaré le sélectionneur français. Au-delà de la simple qualification, cette dernière rencontre pourrait également conditionner la suite du parcours français. Terminer à la deuxième place ou parmi les meilleurs troisièmes n’offre pas nécessairement les mêmes perspectives pour les seizièmes de finale, avec la possibilité de croiser la route d’une sélection particulièrement redoutable dès le premier tour à élimination directe. Pour une équipe qui ambitionnait de jouer les premiers rôles, il faudra retrouver de l’efficacité, davantage de rigueur collective et surtout l’état d’esprit qui avait permis de bien débuter la compétition. Après la désillusion face à l’Arabie saoudite, les Bleuets doivent rapidement relever la tête. Le rendez-vous face à l’Uruguay ressemble déjà à un premier tournant de leur Coupe du Monde.