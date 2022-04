Karim Benzema avait très peur du PSG en Ligue des Champions

Interviewé par le journal L’Équipe ce mardi, l’attaquant du Real Madrid Karim Benzema a expliqué que de toutes les grosses écuries européennes engagées en Ligue des Champions cette saison celle qui lui faisait le plus peur c’était le Paris Saint-Germain. Le Français de 34 ans a éliminé le club de la capitale en 8e de finale de la compétition au début du mois de mars avec le Real en inscrivant notamment un triplé décisif lors du match retour.

La suite après cette publicité

« Je regarde les matches. Manchester City, leur objectif est de garder la balle et de faire une longue possession dans le camp adverse. Mais ils ne sont pas encore tombés contre une équipe qui les attaque bien dans le dos... C'est toute une stratégie de jouer contre eux. Liverpool, c'est pareil, ils sont très bons mais surtout à domicile, avec leurs supporters et leurs individualités. Le Bayern, c'est une équipe qui marque des buts mais qui en encaisse aussi beaucoup. Je vois leurs matches, des fois ils subissent des contres où ils sont deux défenseurs contre quatre attaquants. L'équipe qui me faisait le plus peur, c'était Paris », a déclaré Benzema qui affrontera avec ses partenaires Chelsea mercredi soir en quart de finale aller de Ligue des Champions.