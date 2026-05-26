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Man City confirme le départ des adjoints de Pep Guardiola

Par Kevin Massampu
1 min.
Pep Guardiola @Maxppp

Le week-end dernier, Manchester City a refermé le chapitre le plus important de son histoire, avec le départ de Pep Guardiola. Après 10 années de succès sur le plan national et continental, le technicien espagnol a choisi de quitter l’Etihad Stadium. Un départ qui risque de laisser un grand vide au sein des Cityzens. En plus de l’ex-coach du Barça et du Bayern, ses adjoints Pep Lijnders et Kolo Touré quittent également le club. Le préparateur physique Lorenzo Buenaventura, le conseiller Manel Estiarte et l’entraîneur des gardiens Xabi Mancisidor plient aussi bagages.

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Manchester City
We can confirm the departures of Pep Lijnders, Kolo Toure, Lorenzo Buenaventura, Manel Estiarte and Xabi Mancisidor following the completion of the 2025/26 season.

Everyone at City would like to thank all five members of staff for their hard work and dedication and wish them the very best of luck in the future 🩵

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« Nous confirmons le départ de Pep Lijnders, Kolo Touré, Lorenzo Buenaventura, Manel Estiarte et Xabi Mancisidor à l’issue de la saison 2025/26. Tout le monde à Manchester City tient à remercier ces cinq membres du personnel pour leur travail acharné et leur dévouement, et leur souhaite bonne chance pour l’avenir », vient de communiquer Manchester City.

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