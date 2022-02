PSG-ASSE : la réaction à chaud de Presnel Kimpembe

Le Paris Saint-Germain est plus que jamais leader de Ligue 1, surtout après sa victoire devant son public face à l'AS Saint-Etienne (3-1) dans le cadre de la 26e journée du Championnat. Interrogé par Canal + à l'issue de la rencontre, le défenseur central parisien Presnel Kimpembe ne cache pas que ce succès a été compliqué à aller chercher face à une équipe opportuniste. Le champion du monde 2018 a également avoué que la qualité seule de ses coéquipiers n'était pas suffisante, avec en tête le huitième de finale retour de la Ligue des Champions face au Real Madrid dans deux semaines.

La suite après cette publicité

«En première mi-temps, ça n'était pas facile. On a eu beaucoup de déchets techniques. On a fait ce qu'il fallait en deuxième pour revenir dans le match. On sait qu'on a de la qualité offensive mais aussi défensivement. On sait qu'on est une équipe et qu'il faut être soudés dans les moments difficiles. Comme je l'ai dit, on a réussi à faire ce qu'il fallait pour revenir en deuxième mi-temps. C'est positif. La qualité, ça ne suffit pas. Faut être présent dans tous les matchs et rester constant. Quand on se relâche, ça se paye cash.»