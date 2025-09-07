Real Madrid : le retour de Jude Bellingham se précise

Le retour de Jude Bellingham au Real Madrid se précise. Après 54 jours d’absence à la suite d’une opération à l’épaule gauche, le milieu anglais commencera cette semaine à intensifier son travail avec ballon sur le terrain, et pourrait même reprendre partiellement l’entraînement avec le groupe dès lundi, informe le journal Marca. Sa récupération, initialement estimée à trois mois, se déroule très bien, au point que les médecins doivent parfois freiner son impatience à revenir plus tôt que prévu.

La suite après cette publicité

Malgré ces progrès encourageants, le Real Madrid reste prudent et privilégie une approche « zéro risque » pour assurer un retour à 100 % du joueur. Initialement prévu pour la mi-octobre, son retour pourrait être légèrement avancé, mais sans précipitation, afin d’éviter toute rechute. Bellingham a été opéré en juillet, une semaine après l’élimination du Real Madrid du Mondial des Clubs, pour soigner un problème qu’il traînait depuis sa première saison sous le maillot madrilène. Son retour sera une excellente nouvelle pour Xabi Alonso, à un moment où les matchs de Ligue des champions vont densifier le calendrier des Merengues.