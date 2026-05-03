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Liga

Un journaliste espagnol s’emballe avant le possible sacre du Barça

Par Tom Courel
1 min.
FC Barcelone @Maxppp

Le titre de champion d’Espagne tend les bras au FC Barcelone. En effet, les Catalans se sont imposés face à Osasuna hier soir (1-2) et le leader est tout proche du sacre. Ce dimanche, le Real Madrid (2e) joue gros contre l’Espanyol et le résultat de la rencontre pourrait être décisif. Si les Merengues ne sortent pas vainqueurs du duel, alors leurs rivaux seraient officiellement champions. Au pays, plusieurs journalistes estiment notamment que la formation d’Hansi Flick a réalisé une saison fantastique. Victor Lozano, journaliste catalan à TV3, s’est notamment lâché.

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« Aujourd’hui, le Barça peut être sacré champion de La Liga. Le 29e titre, le deuxième consécutif, le troisième en quatre ans ! Je veux vraiment qu’il gagne ce championnat. S’il vous plaît, ne banalisons pas cela. Gagner la Liga est extrêmement difficile, car le Barça est la seule équipe en Europe qui doit non seulement affronter des adversaires, mais aussi un club soutenu par l’État et toutes les structures du football qui œuvrent pour favoriser ce rival. C’est un enjeu immense. Alors, savourons pleinement ce titre de champion de La Liga dès la première minute ! » a-t-il indiqué.

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