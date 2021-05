Monaco-OL : la réaction de Rayan Cherki

Quelle match, et quelle victoire , pour le compte de la 35ème journée de la Ligue 1, au terme d'une partie déterminante dans la course au titre et à la Ligue des Champions. Le tout, notamment, grâce à au but victorieux de Rayan Cherki (17 ans) en toute fin de match alors que l'OL était réduit à 10. Le jeune attaquant des Gones, auteur de son premier but en Ligue 1, n'a pas caché sa joie au micro de Canal + à l'issue des 90 minutes de cette folle rencontre.

« Bien sûr (c'est une belle victoire), on a vu qu'il y avait beaucoup d'intensité. On avait bien débuté les 10 premières minutes, on s'est relâché un peu ensuite. On est venu avec d'autres intentions en seconde période et ça a payé. On a tout donné. C'était ce qu'on s'était dit dans les vestiaires, de ne pas faire de calcul et de tout donner. On avait à cœur de prendre notre revanche par rapport à la Coupe de France (élimination 0-2 au Groupama Stadium en quart de finale, NDLR) et aujourd'hui, l'objectif est atteint. Sur mon but ? Je suis heureux, j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Il reste trois finales, on va prendre un maximum de points et on fera les comptes à la fin de la saison ».