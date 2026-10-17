La boutique du LOSC pillée en marge d’une manifestation

La boutique officielle du LOSC a été vandalisée et pillée ce samedi 17 octobre, aux alentours de 18 heures. Les faits se sont produits en marge d’une manifestation organisée dans la capitale des Flandres en soutien au mouvement lycéen, qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes. Selon des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, plusieurs individus s’en sont pris au magasin du club nordiste. La vitrine, endommagée lors des dégradations, se serait notamment effondrée sur l’un d’entre eux.

La suite après cette publicité

🚨 La boutique du LOSC a été saccagée. https://t.co/docX0AEyql — L’infoduNord (@INFODUNORD) October 17, 2026

La boutique lilloise n’a pas été la seule cible des violences survenues en marge du cortège. Des individus ont également pénétré brièvement dans la mairie, tandis que l’Apple Store du centre-ville a été pillé. Ces événements surviennent alors que le LOSC reçoit le Stade Brestois ce samedi soir à Villeneuve-d’Ascq, dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. Le club nordiste n’a pas encore communiqué sur l’étendue des dégâts dans sa boutique.