OM : Angel Gomes est prêt à jouer en défense centrale
Dix-septième de Ligue 1, l’Olympique de Marseille se rendra à Troyes pour clôturer la 6e journée, dimanche. Présent en conférence de presse, Angel Gomes a été interrogé sur son rôle au sein de la formation de Bruno Genesio, lui qui a retrouvé l’effectif marseillais après son prêt à Wolverhampton lors de la seconde partie de saison passée. « La dynamique de l’équipe et la manière que l’on joue sont différentes de ce que j’ai connu à Lille avec Paulo Fonseca. Je peux jouer en numéro 6, 8 ou 10, suivant où le coach a besoin de mois. »
« L’effectif est très serré, c’est vrai. Je jouerai où on me demande, même sur les côtés ou défenseur central, a poursuivi le milieu de terrain anglais de 1,68 m. Je veux seulement aider l’équipe. Oui, je peux faire bien mieux. C’est la première partie de la saison… Cela faisait longtemps que je n’avais pas un certain rythme de jeu, que je ne m’étais pas fixé à un poste. Je n’avais pas l’habitude de jouer à ce poste par le passé, mais la chance sourit à ceux qui font les choses bien », a-t-il conclu.
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