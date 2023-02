OL : Anthony Lopes croit dur comme fer à l’Europe

La suite après cette publicité

L’Olympique Lyonnais peut-il faire une remontada en cette fin de saison 2022-2023 ? Très éloigné des places européennes, à 8 points du Stade Rennais FC, 5e et dernier virtuellement qualifié pour l’Europe en l’état actuel des choses, le club rhodanien pointe au 9e rang de la Ligue 1. Mais Anthony Lopes, présent en conférence de presse avant le choc de la 23e journée contre le RC Lens dimanche (20h45), a fait savoir qu’il croyait dur comme fer à ce que l’OL monte dans le wagon européen en fin de saison. « On voit que le groupe est très uni, on a conscience de la situation, on a envie de se surpasser et d’aller chercher plein de choses », a d’abord lâché le portier portugais de 32 ans face aux journalistes.

« Il faut gagner le plus de matchs. C’est notre boulot. C’est ce qu’on a à cœur de faire, ce que les supporters attendent. Il faut assumer, on est dans un club avec de la pression et des ambitions et pression, avec tout ce qui englobe l’équipe. On est des grands compétiteurs, on a envie de gagner chaque match, on doit mettre le club où il doit être. Si je n’ai pas ce sentiment-là (de pouvoir remonter), autant déposer les armes et on arrête. Tout le groupe est concerné, tant que tout est possible, on va y croire », a poursuivi Lopes. Rendez-vous sur le terrain.

