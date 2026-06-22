Coupe du Monde 2026, Argentine : la nouvelle soirée légendaire de Lionel Messi

Que dire de plus sur Lionel Messi ? Déjà auteur d’un magnifique triplé contre l’Algérie pour lancer sa Coupe du Monde 2026 (3-0), le capitaine de l’Albiceleste continue d’écrire l’histoire. Face à l’Autriche, lors de la deuxième journée du Mondial, il s’est offert un doublé et est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du Monde avec 18 réalisations, dépassant ainsi l’Allemand Miroslav Klose (17 buts). Le tout en qualifiant l’Argentine pour la phase à élimination directe de la compétition.

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Pourtant, tout n’avait pas bien commencé pour l’attaquant de l’Inter Miami, qui a manqué un penalty dès l’entame de la rencontre. Mais le doute n’a duré qu’une demi-heure pour La Pulga, qui a délivré les siens en reprenant un excellent centre de Facundo Medina, dans l’une de ses zones de prédilection à l’entrée de la surface. De quoi lui permettre de battre encore un peu plus de records, lui qui fêtera ses 39 ans dans deux jours. Et même lorsque l’Argentine traversait un temps faible après la pause, c’est encore lui qui a fait la différence.

Lionel Messi, déjà 5 buts en 170 minutes

Après une occasion manquée par Julián Álvarez, Messi récupérait une passe de Leandro Paredes côté droit dans la surface. Après un numéro dont lui seul a le secret, il voyait une première frappe repoussée avant de conclure d’une nouvelle tentative du gauche pour inscrire son 5e but dans la compétition et, surtout, son 18e but en Coupe du Monde. « Je suis très heureux du match que nous avons réalisé. C’était important. Ce fut difficile, mais nous sommes désormais plus sereins pour le prochain match. Tous les matches sont intenses. Je suis très heureux du résultat et de la qualification », a réagi l’Argentin au micro de la FIFA.

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Avant d’évoquer son nouveau record : « un but préféré parmi mes 18 réalisations en Coupe du Monde ? Je ne m’en souviens pas, pour être honnête. J’ai surtout envie de retrouver mes coéquipiers. J’aurais même pu en marquer davantage, puisque j’ai raté un penalty aujourd’hui », a-t-il ajouté. Une nouvelle ligne à ajouter à l’immense palmarès de La Pulga, qui avait pourtant laissé planer le doute sur sa participation à ce Mondial. Mais l’ancien joueur du FC Barcelone semble en mission et peut dorénavant rêver d’achever sa carrière internationale avec une deuxième étoile. « Il n’y a pas de mots pour parler de Leo. Il ne faut pas le comparer, car il est seul au sommet. Il ne reste qu’à en profiter, je ressens une immense émotion de l’avoir à mes côtés et qu’il soit argentin. Il faut le valoriser », a bien résumé son coéquipier Lisandro Martínez…