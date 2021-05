LdC : l’UEFA hésite toujours concernant le lieu de la finale

Si l’Estadio do Dragão de Porto semble pour l’instant le stade le plus approprié pour accueillir la finale de la Ligue des Champions le 29 mai prochain, plusieurs problèmes viennent s’opposer à cette décision. En effet, comme le rapporte le Telegraph, l’UEFA souhaiterait que la finale du match entre Manchester City et Chelsea accueille 20 000 personnes pour y assister.

Problème, si Wembley a accepté cette jauge avec un stade de 90 000 places, l’Estadio do Dragão et sa capacité (50 000 places) pourraient poser quelques soucis. Une jauge moindre pourrait alors être proposée, mais ce qui entraînerait forcément une recette moins importante. D’autant plus que, pour l’instant, le Portugal n’a pas autorisé ses habitants à pouvoir retourner au stade, contrairement à l’Angleterre.