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CdM 2026, Argentine : l’annonce rassurante d’Emiliano Martinez sur sa blessure

Par Tom Courel
1 min.
Emiliano Martinez @Maxppp

Qualifié pour les seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 avec l’Argentine, Emiliano Martinez a encaissé son premier but lors de ce Mondial contre la Jordanie la nuit dernière (3-1). Victime d’une fracture de l’annulaire de la main droite lors de la finale de la Ligue Europa avec Aston Villa en mai dernier, le gardien de l’Albiceleste évolue donc avec une protection et suit un programme d’entraînement adapté. Malgré cela, "Dibu" a affiché sa satisfaction après la victoire et le portier s’est même montré optimiste face aux médias.

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« Je progresse de plus en plus. Évidemment, encaisser un but ou non, ce n’est pas la même chose, mais le sentiment est excellent » a indiqué le rempart de la sélection sud-américaine, avant d’expliquer ses sensations. « Je n’ai pas pu m’entraîner depuis longtemps, et jouer des matchs est la meilleure chose que je puisse faire pour progresser. Je pense que je pourrai jouer et m’entraîner normalement lors du prochain match ». Le duel face au Cap-Vert samedi prochain s’annonce déjà décisif.

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