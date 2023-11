Louis van Gaal se paye MU et vole au secours d’Erik ten Hag

Reconnu pour ses talents de fin tacticien à l’Ajax Amsterdam, Erik ten Hag apparaissait comme l’homme de la situation au moment de s’engager en avril 2022 en faveur de Manchester United pour lui redonner ses allures d’antan. Mais 18 mois plus tard, l’entraîneur des Red Devils est en grand danger car le club mancunien patine en Premier League et accuse le coup en Ligue des champions (3e de son groupe). Pour ne rien arranger, ses hommes ont concédé une lourde défaite devant leur public face à Newcastle dans le cadre des huitièmes de finale de l’EFL Cup (3-0), ce mercredi.

La suite après cette publicité

Décrié outre-Manche, Erik ten Hag peut toutefois compter sur le soutien d’un ancien pensionnaire d’Old Trafford, à savoir Louis van Gaal. Réputé pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, l’ex-sélectionneur des Pays-Bas en a profité pour tacler son ancienne formation. «Erik ten Hag est un grand entraîneur, mais Manchester United est un club commercial, donc c’est un choix difficile pour un entraîneur. Il ferait mieux d’aller dans un club de football», a lâché publiquement le Batave, des propos rapportés par le tabloïd britannique The Express. Passé par MU entre 2014 et 2016, Louis van Gaal avait également payé les frais d’une saison mitigée en quittant ses fonctions un an du terme de son contrat.