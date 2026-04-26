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Coupe féminine UEFA

LdC (F) : l’OL renversée par Arsenal en demi-finale aller

Par Kevin Massampu
1 min.
Wendie Renard sous les couleurs de l'OL @Maxppp
Arsenal 2-1 Lyon

Après avoir éliminé Wolfsbourg, l’OL était opposée à un adversaire de taille en demi-finale aller de la Ligue des Champions féminine, en l’occurrence Arsenal. Face aux Championnes d’Europe en titre, les Lyonnaises ont toutefois bien démarré leur rencontre et ont même ouvert le score à la 18e minute, grâce à Jule Brand (0-1).

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Mais finalement, la formation de Jonatan Giráldez s’est fait reprendre en seconde période à la suite d’un CSC d’Ingrid Engen (58e, 1-1), avant qu’Olivia Smith ne donne l’avantage aux Gunners à sept minutes du terme du temps réglementaire sur une énorme erreur de la défense rhodanienne (83e, 2-1). Battues de justesse à l’Emirates Stadium, les Lyonnaises devront s’imposer par au minimum deux buts d’écart le 2 mai prochain au Groupama Stadium, si elles souhaitent accéder à la finale de cette C1.

Pub. le - MAJ le
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