Manchester City s’offre Enzo Fernandez pour 146 M€

Enzo Fernandez ne s’est pas fait des amis cet été. En effet, l’Argentin a clairement ouvert la porte à un départ de Chelsea ces derniers mois. Le milieu de terrain a multiplié les appels du pied à destination du Real Madrid. Mais ils sont restés sans réponse durant un moment. Et celle qu’il a reçue n’était finalement pas celle qu’il espérait. Les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ont publié un communiqué de presse afin de démentir tout intérêt pour le champion du monde 2022. Le message était plutôt clair.

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Malgré cela, l’ancien de Benfica a persisté et a continué à pousser pour un départ de Londres. Ce qui n’a pas été très bien perçu par les fans des Blues, qui ont fini par vouloir qu’il s’en aille. Sa direction, elle, avait déjà fait savoir que la porte était grande ouverte en cas d’offre d’environ 140 M€. Mais elle n’est pas venue. Du moins, pas tout de suite. Après le départ de Rodri au FC Barcelone, Manchester City s’est finalement lancé sur la piste menant à l’international argentin. Ce, malgré le recrutement d’Ayyoub Bouaddi pour plus de 100 M€.

Fernandez retrouve Maresca

Enzo Maresca, qui a dirigé Fernandez chez les pensionnaires de Stamford Bridge, a poussé pour l’avoir de nouveau sous ses ordres. Après de longues discussions et négociations, tout ce petit monde a fini par s’entendre autour d’un transfert d’un montant d’environ 146 M€, soit un peu plus que la somme réclamée par Todd Boehly et Chelsea pour lâcher leur joueur (140 M€ minimum). Une fois tous les derniers détails réglés, les Blues et les Skyblues ont pu communiquer sur cette opération d’envergure par le biais d’un communiqué de presse officiel.

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Introducing our new Argentinian Blue 🇦🇷🩵 pic.twitter.com/nEHQ1oM855 — Manchester City (@ManCity) September 1, 2026

«Manchester City a officialisé le transfert d’Enzo Fernández en provenance de Chelsea pour un contrat de cinq ans. Le contrat de l’international argentin signifie qu’il restera à l’Etihad Stadium jusqu’à l’été 2031», averti le communiqué de Manchester City. Après 3 ans 1/2 à Chelsea, le joueur de 25 ans poursuit donc sa carrière chez un autre cador anglais. Une nouvelle étape dans sa carrière. «Tous les joueurs rêvent de faire partie d’un club comme celui-ci, car tout le monde sait à quel point City est bien géré. Je suis ravi d’être ici et prêt à relever le défi d’aider City à continuer de remporter des trophées. C’est un club bâti pour gagner», explique le nouveau Cityzen.