Tottenham : Dejan Kulusevski a rejoué au football après 500 jours d’attente

La fin du calvaire pour Dejan Kulusevski ? Absent des terrains depuis mai 2025 suite à une blessure à la rotule, l’attaquant suédois a eu besoin de deux interventions chirurgicales et n’a pas rejoué au niveau professionnel. 500 jours sans taper dans un ballon qui viennent de prendre fin.

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Si son retour avec Tottenham dans un match officiel se fait encore attendre, l’Evening Standard révèle qu’il a disputé un entraînement avec l’équipe première contre des jeunes U21 et U18 de Tottenham. Une première étape avant de retrouver le rythme pour jouer à nouveau en Premier League.