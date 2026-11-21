Le football est parfois terrible. Il y a encore quatre semaines, Harry Kane remportait le Ballon d’Or à 33 ans, consacrant une magnifique carrière remplie de buts, un peu moins de titres. Il n’est pourtant jamais loin de l’emporter entre une demi-finale de Ligue des Champions avec le Bayern, une demi-finale de Coupe du Monde avec l’Angleterre, après avoir déjà perdu une finale d’Euro avec sa sélection, et une finale de C1 avec Tottenham. Et c’est au sommet de sa carrière qu’il voit son élan se briser d’un seul coup. Kane sera absent «au cours des prochains mois», a annoncé le Bayern hier soir après la grave blessure de son attaquant contre Cologne (1-1).

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Il souffre d’une rupture du ligament syndesmotique de la cheville gauche et ne reviendra pas avant la fin de l’hiver. On parle d’au moins trois mois d’absence, selon les premiers rapports des médias en Allemagne. Le Bayern est très frustré par cette nouvelle, mais que dire de l’Angleterre, avec qui Kane vient de disputer les deux matchs de Ligue des Nations. Le capitaine des Three Lions a d’ailleurs marqué à chaque fois, un but contre la Croatie (victoire 2-1), un autre face à l’Espagne (succès 3-2) qui a contribué à mettre fin à l’invraisemblable série de 43 matchs sans défaite de la Roja. Aujourd’hui, son pays peste déjà contre son absence prolongée.

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«Il y a un certain vide derrière lui si l’on cherche des numéros 9»

«C’est un joueur tellement important, écrit Sky Sports ce matin. Le numéro 9 de l’Angleterre. Il y a un certain vide derrière lui si l’on cherche des numéros 9. Je sais que Jude Bellingham peut jouer à ce poste et c’est probablement le plan à long terme. Mais c’est extrêmement inquiétant.» La soirée fut un calvaire pour le Bayern, qui a également perdu Michael Olise et souffre de plusieurs absences importantes (Neuer, Gnabry, Saibari, Davies, Luis Díaz), mais la sélection anglaise n’est pas en reste. Elle aussi a des échéances importantes avec en ligne de mire les quarts de finale de Ligue des Nations face à la Norvège.

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Le Bayern Munich doit-il se renforcer au mercato après les blessures d'Harry Kane et Michael Olise ? OUI s'il veut lutter pour la victoire en Ligue des Champions avec le PSG et Arsenal NON les blessures ne sont pas suffisamment importantes pour l'handicaper sur toute la durée d'une saison Partage ta réponse Génération de l'image en cours

«Reste à savoir si Kane, devenu la semaine dernière le joueur anglais le plus capé en disputant son 126e match lors de la victoire 2-1 contre la Croatie, risque de manquer le quart de finale de la Ligue des Nations contre la Norvège en mars», s’interroge le Daily Mail. Le visage de la sélection britannique n’est pas le même avec et sans son capitaine qui disait il y a quelques jours à notre micro rêver d’un autre Ballon d’Or. «Si le calendrier de trois mois est correct, Kane manquera les retrouvailles avec son ancien entraîneur des Spurs, Mauricio Pochettino, lorsque le Bayern affrontera Manchester United en Ligue des champions le 20 janvier à Old Trafford. L’Angleterre disputera son prochain match fin mars, face à la Norvège en quarts de finale de la Ligue des Nations», poursuit The Athletic sans se mouiller.

Son retour espéré pour les quarts de finale de la Ligue des Nations

Une absence de trois mois devrait permettre au buteur de retrouver la compétition avant le choc face à Erling Haaland et sa sélection, pense-t-on du côté de Sky Sports. «Cela fait trois mois et, dans l’immédiat, c’est la préoccupation du Bayern Munich. Mais l’Angleterre doit disputer les quarts de finale aller-retour de la Ligue des Nations contre la Norvège fin mars. Le calendrier semble indiquer qu’il sera de retour dans ce délai, mais mes pensées vont à Thomas Tuchel ce soir car il sera certainement très inquiet à ce sujet.» Revenir à la compétition est une chose, retrouver l’ensemble de ses moyens en est une autre. L’Angleterre est forcément inquiète.