Coupe du Monde
CdM 2026 : grande première, Almiron expulsé pour s’être caché la bouche
@Maxppp
C’est l’une des nouveautés de cette Coupe du Monde 2026. Les arbitres ont reçu pour consigne avant la compétition d’expulser un joueur se cachant la bouche avec la main. Chose entendue pour l’arbitre de la rencontre entre la Turquie et le Paraguay.
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Ivan Barton a dégainé le carton rouge à l’encontre de Miguel Almiron. Celui-ci a parlé avec Muldur, son adversaire. Le milieu offensif est donc le premier à faire les frais de cette nouvelle règle, laissant ses partenaires, qui mènent 1-0, à dix dès la 45e minute.
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