Le Real Madrid ne boycotte plus le Ballon d’Or

Ce mardi, France Football a pris son temps pour dévoiler les 30 nommés pour le Ballon d’Or 2026. Parmi eux, on retrouve quatre joueurs du Real Madrid, à savoir Jude Bellingham, Marc Cucurella, Kylian Mbappé et Vinicius Jr. Si le club espagnol était resté silencieux lors de l’annonce des nommés en 2025, toujours vexé après l’échec de Vini Jr en 2024 face à Rodri et le traitement de FF, cette fois-ci, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ont décidé de communiquer sur le sujet.

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En effet, ils ont publié un tweet sur X mais aussi un article sur leur site officiel dans lesquels ils annoncent les nominations de leurs quatre joueurs. Idem pour Thibaut Courtois, en course pour le Trophée Yachine, et Yan Diomandé, qui est parmi les candidats au Trophée Kopa. Une avancée donc de la part du Real Madrid, qui a décidé de faire un pas en direction de France Football. Il reste à savoir si Florentino Pérez et ses équipes feront le suivant en assistant au gala.