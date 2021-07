Mattéo Guendouzi révèle le nom de son idole

De retour d'un prêt au Hertha BSC, Mattéo Guendouzi, le milieu d'Arsenal de 22 ans, passé par les équipes de jeunes du Paris Saint-Germain (2005-2014) et par le FC Lorient (2014-2016 et 2016-2018 avec les pros), a accordé un entretien au journal allemand, Bild. Dans celui-ci, il évoque sa saison au Hertha bien sûr, mais aussi et surtout son admiration pour celui qu'il considère comme le meilleur joueur allemand actuel : Mesut Özil.

« Mesut a des compétences de balle exceptionnelles, par exemple il peut jouer des passes incroyables. Pour moi, Özil est clairement le meilleur joueur allemand. Et il fait partie des dix meilleurs de l'histoire du football allemand », commence-t-il, avant d'aller plus en détail. « A Arsenal, il m'a tout de suite pris sous son aile et m'a donné plein de bons conseils. C'est pourquoi il est comme un grand frère pour moi. (...) J'ai beaucoup de respect pour lui en tant que footballeur, mais aussi en tant que personne. C'est une personne que j'admire. Même pendant mon séjour au Hertha, nous étions toujours en contact, nous nous écrivions souvent ou nous parlions au téléphone. »