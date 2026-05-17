PSG : Luis Enrique donne des nouvelles d’Ousmane Dembélé

Les supporters du PSG ont sans doute retenu leur souffle, lorsqu’Ousmane Dembélé a cédé sa place à la 27e minute de la rencontre face au PFC (2-1), ce dimanche. À moins de deux semaines de la Ligue des Champions, l’état de santé du Ballon d’Or 2025 risque de faire parler. Interrogé sur cette sortie prématurée au coup de sifflet final, Luis Enrique s’est montré rassurant.

La suite après cette publicité

« Il va bien. J’espère rien d’important », a-t-il confié au micro de Ligue 1+. De quoi calmer les doutes sur l’international français et rassuré sur sa présence à Budapest, le 30 mai prochain.